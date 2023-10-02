Экс-замдиректора Службы единого заказчика Забайкалья осудили за взятки

Виктора Гуслякова приговорили к восьми годам колонии строгого режима

ЧИТА, 2 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы приговорил бывшего заместителя директора Службы единого заказчика (СЕЗ) Забайкальского края Виктора Гуслякова к восьми годам колонии строгого режима за взятки на сумму 70 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 60 млн рублей и конфискацией денежных средств в размере около 21 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что с мая 2021 по сентябрь 2022 обвиняемый вместе с подчиненными получил семь взяток на сумму около 70 млн рублей от коммерческих структур. Взамен Гусляков помог заключить контракты на строительство объектов по национальным проектам "Культура" и "Жилье и городская среда". Речь идет о капремонте Забайкальского театра кукол "Тридевятое царство", строительстве трех многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья и сирот в Оловяннинском районе, а также школы-детсада в поселке Могзон Хилокского района.

Уголовное дело двух сотрудников СЕЗ, которые также получали взятки, сейчас находится на завершающей стадии расследования. Дело взяткодателя уже рассматривается в суде.

Аресты в СЕЗ прошли в сентябре 2022 года. В июне 2023 года в управлении Генпрокуратуры РФ по Дальнему Востоку сообщили, что компанию "Консалтингплюс" оштрафовали на 42 млн рублей за дачу взятки руководству СЕЗ в размере 6 млн рублей. Предприятие хотело получить помощь при проведении торгов и дальнейшем строительстве ранее перечисленных объектов.