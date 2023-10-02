В Заволжском районе Ульяновска произошел сбой энергоснабжения

Объекты водоснабжения также прекратили работу

ТАСС, 2 октября. Сбой энергоснабжения произошел в Заволжском районе Ульяновска из-за нештатной ситуации на ТЭЦ-2, в связи с аварией также прекращена работа объектов водоснабжения и остановлено движение троллейбусов, сообщает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

"В 09:52 (08:52 мск) зафиксирована просадка в сети 110 кВ. Без напряжения сейчас Нижняя Терраса, Верхняя Терраса и часть Нового города. По предварительным данным, нештатная ситуация произошла на ТЭЦ-2. Отсутствие напряжения стало причиной остановки троллейбусов. Также в связи с ситуацией прекращена работы объектов водоснабжения", - говорится в сообщении.