В Белгородской области за сутки зафиксировали около 100 прилетов со стороны ВСУ

Пострадали четверо жителей региона

БЕЛГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 100 боеприпасов, несколько взрывных устройств было сброшено с беспилотников. Пострадали четверо жителей региона, повреждения получили два жилых дома, четыре торговых объекта, административное здание, предприятие, автобус и пять легковых автомобилей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино - зафиксировано пять прилетов. Есть трое пострадавших. Женщина с осколочными ранениями шеи доставлена в городскую больницу №2 города Белгорода. У двоих мужчин осколочные ранения ног. Первую медицинскую помощь им оказали сотрудники пожарной части. Оба пострадавших доставлены для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал губернатор.

По его словам, в Шебекино повреждены четыре торговых объекта, одно административное здание, одно предприятие, автобус и пять легковых автомобилей. По селу Новая Таволжанка 1 октября ВСУ выпустили три артиллерийских снаряда, по поселку Ленинский и селу Муром - два и пять минометных снарядов соответственно. "Также из миномета обстреляли село Середа - установлено семь прилетов. Никто не пострадал. В одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор", - сообщил Гладков.

В Борисовском районе в воскресенье в селе Богун-Городок с квадрокоптера было сброшено самодельное взрывное устройство на частный жилой дом. "Пострадал мужчина, хозяин дома, он самостоятельно обратился за медицинской помощью. С предварительным диагнозом - контузией головного мозга и баротравмой - доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Взрывной волной выбиты окна в одном частном домовладении и посечен забор", - проинформировал глава региона.

В Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено восемь артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - два гранатометных выстрела. Также в Журавлевке с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас.

В Валуйском округе по хутору Бабка ВСУ выпустили 41 снаряд из РСЗО и 4 минометных снаряда. В Волоконовском районе по территории рядом с хутором Плотвянка выпущено семь минометных снарядов, по хутору Старый - пять гранатометных выстрелов. В Грайворонском округе из миномета обстреляли окраины поселка Горьковский и села Дроновка - установлено четыре и семь прилетов соответственно.