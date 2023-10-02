Генпрокуратура Белоруссии возбудила дела в отношении экстремистов из "Рады БНР"

Их направили председателю КГБ республики для организации предварительного расследования

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура Белоруссии возбудила в отношении участников признанного экстремистским объединения "Рада БНР" ("Рада Беларускай Народнай Рэспублікі") уголовные дела по статьям, предусматривающим ответственность за участие в заговоре с целью захвата власти и реабилитацию нацизма. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генеральной прокуратуры Валерий Шуляк.

"Генеральной прокуратурой в отношении руководителей и членов "Рады БНР" возбуждено ряд уголовных дел по признакам следующих составов преступлений (в том числе тяжких и особо тяжких): заговор или иные действия с целью захвата государственной власти; руководство экстремистским формированием, а равно формированием, деятельность которого направлено на реабилитацию нацизма, а также участие в нем; вовлечение в экстремистскую деятельность <...>; разжигание национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц; умышленные действия по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц; подстрекательство к участию граждан Республики Беларусь на территории иностранного государства в вооруженном формировании <...>; дискредитации Республики Беларусь", - сказал Шуляк.

По его словам, установлено, что деятельность пронацистского экстремистского формирования "Рада БНР" основана на отрицании существования Белоруссии как независимого государства и суверенитета законно избранной власти на ее территории. При этом "Рада БНР" позиционирует себя в качестве высшего и единственного представителя суверенных прав белорусского народа, и "правительства в изгнании", руководитель формирования провозглашает себя "президентом". Начальник отдела Генпрокуратуры напомнил, что в июле решением Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии формирование было признано экстремистским. При этом руководство "Рады БНР" координирует свои деструктивные действия с другими экстремистскими формированиями, включая структуры под руководством находящейся за рубежом экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, а также с действующими на территории Украины вооруженными структурами, в состав которой входят граждане Белоруссии. "В своих последних заявлениях руководство формирования констатирует, что мирные способы борьбы за власть ими полностью исчерпаны", - отметил Шуляк.

Уголовные дела в отношении участников "Рады БНР" направлены председателю КГБ Белоруссии для организации предварительного расследования. "Генеральная прокуратура полагает также необходимым инициировать по дипломатическим каналам требования к властям США, Канады, Великобритании принять исчерпывающие и безотлагательные меры к прекращению деятельности указанного экстремистского формирования пронацистского толка на их территории", - добавил Шуляк.