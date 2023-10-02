В Бангладеш число жертв от лихорадки денге превысило 1 тыс. с начала года

Среди погибших 112 детей

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 октября. /ТАСС/. Число смертельных исходов заболевания лихорадкой денге в Бангладеш с начала года достигло 1 006. Об этом сообщило Главное управление службы здравоохранения страны.

По его данным, среди умерших от лихорадки 112 детей. Количество выявленных случаев заражения денге в стране превысило 200 тыс. Предыдущий максимальный показатель заболеваемости от 2019 года (101 тыс. подтвержденных случаев) был обновлен еще 20 августа.

Предшествующий максимальный показатель смертности от денге был зафиксирован в Бангладеш в 2022 году - тогда погиб 281 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки денге в Бангладеш самой серьезной за всю историю наблюдений.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. ВОЗ отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах мира. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.