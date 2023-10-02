На Кубани группе молодых людей вынесли приговор за убийство жителя станицы и разбой

Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 6,5 до 13,5 года

КРАСНОДАР, 2 октября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд вынес приговор троим молодым людям, которых признал виновными в убийстве мужчины в Выселковском районе в 2022 году и совершении разбоя, двое из них на момент совершения преступления были несовершеннолетними. Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6,5 до 13,5 года, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Краснодарским краевым судом окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Алексея Калашникова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 4 ст. 162 (разбой), п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 (убийство) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления); Кирилла Лопатина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 4 ст. 162, ч. 5 ст. 33, п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ; Никиты Ревенка, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 4 ст. 162; п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ. <...> Судом назначены наказания Калашникову в виде лишения свободы на срок 13 лет 6 месяцев, Лопатину и Ревенку, которые на момент совершения преступлений были несовершеннолетними, назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 6 лет 6 месяцев и 7 лет соответственно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Калашников будет отбывать наказание в колонии строгого режима, остальные - в колониях общего режима. В ходе судебного заседания в содеянном раскаялся только Лопатин, который также попросил прощения у потерпевших. Также с осужденных в пользу родственницы убитого, которая признана потерпевшей, по решению суда взыщут компенсацию морального вреда в общей сумме 750 тыс. рублей.

Как сообщили журналистам в понедельник в краевом следственном управлении СК России, убитому было 64 года. "В ходе следствия несовершеннолетние обвиняемые полностью признали свою вину, а совершеннолетний - только в части хищения денег", - сообщили в ведомстве.

Преступление было совершено в январе 2022 года. Уголовное дело расследовали сотрудники следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю. Следователями установлено, что Калашников предложил двоим своим несовершеннолетним приятелям совершить убийство мужчины, чтобы завладеть его деньгами. Действуя втроем, ночью они выманили мужчину из дома, избили стволом дерева и обухом топора. Мужчина скончался, его тело молодые люди выбросили в колодец во дворе дома. После этого они проникли в дом убитого, где похитили более 800 тыс. рублей и распределили их между собой.