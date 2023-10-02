Мэр Донецка сообщил о ранении женщины при подрыве на противопехотной мине

По последним данным, с 28 июля 2022 года в ДНР зарегистрировали 134 подрыва гражданских лиц

ДОНЕЦК, 2 октября. /ТАСС/. Мирная жительница получила травму подорвавшись на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе по ул. Кобзаря пострадала женщина 1961 года рождения" - написал мэр.

Ранее он сообщал, что в понедельник при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины получил ранения мужчина 1956 года рождения.

По последним данным, с 28 июля 2022 года в республике зарегистрировано 134 подрыва гражданских лиц, в том числе 11 детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Трое пострадавших погибли.

Противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", которыми украинские военные дистанционно минируют населенные пункты, плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса. Применение противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году.