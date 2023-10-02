Пушилин сообщил о 20 обстрелах ВСУ территории ДНР

По словам главы республики, украинские военнослужащие в том числе вели обстрел снарядами с кассетной боевой частью

ДОНЕЦК, 2 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), в том числе снарядами с кассетной боевой частью, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Зафиксировано 20 обстрелов со стороны противника, выпущено 74 боеприпаса с применением реактивной артиллерии калибра 122 мм и ствольной артиллерии калибра 152, 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью", - написал Пушилин.

Он уточнил, что в результате обстрелов ранены два человека. "В Петровском районе Донецка ранение средней степени тяжести получил мужчина, в Червоногвардейском районе Макеевки тяжело ранена женщина, она лишилась обеих ног. Кроме того, осколочные ранения в результате подрыва на ПФМ "Лепесток" получила жительница Петровского района", - добавил глава республики.

По его словам, повреждены пять жилых домов в Кировском и Петровском районах Донецка, Еленовке.