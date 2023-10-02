СБУ задержала мэра Сум при получении взятки в размере $58 тыс.

По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, вместе с ним задержали директора департамента инфраструктуры Сумской области

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали по подозрению в вымогательстве денежных средств в размере 2 млн 130 тыс. гривен ($58 тыс.) мэра Сум. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

"При получении неправомерной выгоды в сумме 2 млн 130 тыс. гривен задержан сумской городской голова", - говорится в Telegram-канале ведомства. Вместе с ним задержан директор департамента инфраструктуры Сумской области.

Имя главы города не разглашается, однако, по данным украинского издания "Страна", речь идет об Александре Лысенко.

Как установило следствие, мэр вместе с главой инфраструктурного департамента области вымогали денежные средства у компании, занимающейся переработкой и вывозом бытовых отходов. В противном случае они угрожали созданием искусственных проблем при осуществлении хозяйственной деятельности.

Подозреваемые были задержаны во время получения очередного транша в размере 1 млн 430 тыс. гривен ($39 тыс.). Всего с ноября 2022 года по октябрь 2023 года арестованные получили от компании 2 млн 130 тыс. гривен. Решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения.

По оценкам экспертов, действия властей Украины, которые преподносятся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. Недавно заместитель главы НАПК Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты злоупотреблений, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну волну беззакония и рейдерских атак.

В новость внесена правка (22:41 мск) - передается с исправлением в заголовке и лиде, верно - $58 тыс.