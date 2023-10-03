В Хабаровске псевдомедиков отправили в колонию за многомиллионное мошенничество

Злоумышленники действовали с октября 2016 года по февраль 2019 года

ХАБАРОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Суд в Хабаровске назначил сроки в колонии и условные сроки организаторам псевдомедицинского центра. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

"Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Старший менеджер отдела продаж приговорен к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Менеджер - к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.

Руководителя отдела продаж организации признали виновной в мошенничестве и в покушении на него, а также в незаконном образовании юридического лица. Старший менеджер и менеджер отдела продаж признаны виновными в мошенничестве и в покушении на мошенничество.

Группа действовала с октября 2016 года по февраль 2019 года в Хабаровске. Руководитель отдела продаж псевдомедицинского центра обучала подчиненных сотрудников, контролировала их действия, принимала личное участие в первичном приеме граждан, проводила диагностику состояния здоровья пациентов и сообщала им о якобы имеющихся заболеваниях. Женщина убеждала пациентов в необходимости срочного лечения. Люди платили деньги за услуги и брали кредиты на эти цели. "Всего она похитила путем обмана у 194 граждан около 23 млн рублей, а также покушалась на хищение у 5 граждан 598 тысяч рублей", - уточнили в прокуратуре.

Старший менеджер отдела продаж центра похитил у 149 граждан свыше 17 млн рублей, намеревался присвоить еще 139 тыс. рублей. Менеджер отдела продаж - свыше 2,2 млн рублей, хотел похитить еще более 100 тыс. рублей.