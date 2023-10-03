Россия ужесточила контроль за иностранными инвестициями в рыбодобыче

Изменения приняли для реализации норм федерального закона, утвержденного в декабре 2022 года

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Кабмин ужесточил контроль за иностранными инвестициями в рыбодобыче, соответствующее постановление уже подписано, сообщили в пресс-службе правительства.

В сообщении, в частности, говорится о введенном запрете на получение разрешений на вылов водных биоресурсов контролируемым иностранными инвесторами российским компаниям при условии, что во время установления контроля ФАС зафиксировала нарушение в части приобретения более 35% прав на добычу водных биоресурсов.

Постановление также уточняет порядок принудительного прекращения права на вылов. Теперь это может произойти, если российская компания находится в составе группы юрлиц, контролируемой иностранным инвестором.

Как пояснили в правительстве, изменения были приняты для реализации норм утвержденного в декабре 2022 года федерального закона.