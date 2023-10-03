Жителя Кабардино-Балкарии подозревают в реабилитации нацизма

Возбуждено уголовное дело

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Кабардино-Балкарской Республики (КБР), которого подозревают в реабилитации нацизма, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по региону.

"В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО пресечена преступная деятельность 19-летнего жителя Чегемского района. По имеющимся данным, указанный гражданин разместил в одной из социальных сетей комментарии с положительной оценкой преступлений нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Следственным управлением СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, - лишение свободы на срок до пяти лет.

По версии следствия, подозреваемый, используя принадлежащее ему мобильное устройство, создал аккаунт в одной из соцсетей. "После чего публично размещал публикации и комментарии, содержащие одобрительное отношение к совершенным нацистами преступлениям во время Великой Отечественной войны", - сообщили в следственном управлении. Отмечается, что подозреваемый признал вину в инкриминируемом преступлении.