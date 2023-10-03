Толчки ощущались в Дели, передает корреспондент ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 октября. /ТАСС/. В Непале произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщил Индийский сейсмологический центр. По свидетельству корреспондента ТАСС, толчки ощущались в Нью-Дели.

Землетрясение произошло около 14:54 по местному времени (12:24 мск) и сопровождалось ощутимыми толчками.

Изначально индийские СМИ сообщали о землетрясении магнитудой 4,6, которое зафиксировали около 14:24 по местному времени, при этом в Дели не ощущалось толчков. По обновленным данным Индийского сейсмологического центра, в Непале произошло два землетрясения с разницей примерно в полчаса. Магнитуду второго в 14:51 индийские сейсмологи оценивают в 6,2, очаг залегал на глубине около 5 км на западе Непала в регионе Сети.

При этом, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 5,7. Аналогичные данные приводит Геологическая служба США.