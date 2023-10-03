В Хабаровском крае сошли с рельсов цистерны с топливом

Проводятся аварийно-восстановительные работы

ХАБАРОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Сход двух цистерн с топливом произошел на железнодорожном пути необщего пользования в Хабаровском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"<...> При подаче 30 вагонов на подъездной путь необщего пользования, примыкающий к станции Постышево Дальневосточной железной дороги, произошел сход 2 вагонов с опасным грузом", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы. Задержки движения поездов на путях общего пользования не планируется. В результате происшествия работники железнодорожного транспорта либо граждане не пострадали.

Транспортным прокурором Комсомольска-на-Амуре организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности эксплуатации и движения железнодорожного транспорта при перевозке опасных грузов, в рамках которой будет дана правовая оценка содержанию верхнего строения пути, подвижного состава, действиям локомотивной бригады, своевременности проведения аварийно-восстановительных работ.