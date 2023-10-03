Рабочий украл из гардероба театра им. Пушкина латунные крючки на 600 тыс. рублей

По предварительным данным, подозреваемый сдал украденное в скупку металла

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Разнорабочий украл из гардероба Московского драматического театра им. А. С. Пушкина на Тверском бульваре 600 латунных крючков для одежды, полиция начала проверку по данному факту. Общий ущерб составил около 600 тыс. рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, один из участников группы разнорабочих во время уборки территории театра им. А. Пушкина, расположенного по адресу: Тверской бульвар, дом 23, отправился в гардероб, где совершил кражу около 600 латунных крючков для одежды. Украденное имущество оценивается в 600 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства. По его словам, быстро установить подозреваемого удалось по камерам видеонаблюдения. "Предварительно, украденное было сдано в скупку металла", - добавил представитель правоохранительных органов.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС, что в полицию поступало сообщение о хищении имущества в помещении организации, расположенной на Тверском бульваре. "В рамках проведения проверки гражданин опрошен, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результата проверки будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе главка столичной полиции.