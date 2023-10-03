СМИ: в Нигерии в результате взрыва на подпольном заводе погибли более 30 человек

Еще 15 человек с сильными ожогами госпитализированы, отмечает газета Vanguard

ПРЕТОРИЯ, 3 октября. /ТАСС/. Не менее 35 человек погибли при взрыве на подпольном заводе по перегонке нефти, который находится на юге Нигерии. Об этом сообщила газета Vanguard.

Еще 15 человек с сильными ожогами госпитализированы, отмечает издание. Трое из них находятся в критическом состоянии. Агентство Reuters сообщило о 37 погибших. Взрыв произошел на подпольном заводе по перегонке нефти в штате Риверс.

Нигерия является лидером по объемам добычи нефти в Африке южнее Сахары, однако ее значительная часть расхищается. По данным правительства Нигерии, в сутки в стране преступные группировки похищают до 400 тыс. баррелей нефти. Украденная с месторождений и из нефтепроводов Нигерии нефть перерабатывается в топливо на подпольных кустарных производствах, расположенных на юге страны. Затем продукты перегонки продаются на черных рынках как в Нигерии, так и в соседних странах. В теневом нефтяном секторе, по данным служб безопасности, действуют сотни подпольных синдикатов и групп.