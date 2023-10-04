4 октября, 04:50

На Ямайке госпитализировали более 60 детей из-за употребления конфет с каннабисом

В настоящий момент школьникам ставят капельницы для очищения организма

ГАВАНА, 4 октября. /ТАСС/. Более 60 учеников одной из школ на Ямайке госпитализированы после того, как съели конфеты с содержанием марихуаны. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные местных властей.

Отмечается, что пострадавшие жаловались на рвоту и галлюцинации. В настоящий момент школьникам в больницах ставят капельницы для очищения организма. Полиция выясняет, где были приобретены конфеты.

На Ямайке декриминализовано хранение до 57 граммов марихуаны для религиозных и медицинских целей, а также создается специализированное агентство по производству каннабиса для медицинских учреждений. 

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Ямайка
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