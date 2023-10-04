В Красноярске приостановили рассмотрение иска к компании Митволя по делу о метро

Олега Митволя ранее приговорили к 4,5 года лишения свободы

КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил ходатайство краевого транспортного управления о приостановлении рассмотрения иска к Красноярскому тресту строительно-инженерных изысканий ("КрасноярскТИСИЗ") о взыскании 678 млн рублей и расторжении контракта о проектировании метро, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

14 сентября Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил председателя совета директоров "КрасноярскТИСИЗ", экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя к 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ранее Митволь заключил досудебное соглашение, его дело было рассмотрено в особом порядке. Также суд частично удовлетворил требования по гражданским искам по данному уголовному делу. По решению суда первой инстанции с Митволя следует взыскать 741 млн рублей в пользу Росжелдора, 211 млн рублей - в пользу Краевого транспортного управления. Однако защита Митволя обжаловала приговор.

"Производство по делу <…> приостановить до вступления в законную силу судебного акта Железнодорожного районного суда", - сообщила судья Ольга Антропова.

Согласно материалам дела, транспортное управление требовало взыскать 526 млн рублей за нарушения условий контракта, 141 млн рублей неустойки и убытки в размере 11 млн рублей. Иск был подан 21 октября 2022 года.

Об уголовных делах при строительстве метро

Бывший замглавы Росприроднадзора был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Позднее мера пресечения Митволю была заменена на домашний арест. В рамках уголовного дела был арестован также бывший руководитель краевого транспортного управления Константин Мандров, экс-министр транспорта региона Константин Димитров. 8 сентября 2023 года Центральный районный суд приговорил экс-министра к трем годам и двум месяцам колонии. 31 июля 2023 года в прокуратуру Красноярского края поступило уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина по делу о строительстве метро, его обвиняют в превышении должностных полномочий.

29 сентября Центральный районный суд Красноярска приступил к рассмотрению уголовного дела Лапшина и Мандрова. Экс-председатель правительства региона свою вину не признает.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, их неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). В августе 2022 года Красноярский край подписал соглашение с ГК "Моспроект-3" о том, что группа компаний станет новым подрядчиком строительства метро. Строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км по краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы" должно завершиться в 2026 году.