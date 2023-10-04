Защита обжаловала приговор главарю ОПГ

Аслана Гагиева осудили за руководство преступным сообществом и убийство шести человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 октября. /ТАСС/. Защита обжаловала пожизненный приговор криминальному авторитету Аслану Гагиеву, осужденному за руководство преступным сообществом и убийство шести человек. Об этом ТАСС сообщил представитель Южного окружного военного суда.

"В Южный окружный военный суд поступила апелляционная жалоба адвоката Гагиева. Жалоба будет рассмотрена Апелляционным военным судом", - сказал представитель суда.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил Гагиева (по прозвищу Джако) к пожизненному заключению. В ходе дачи показаний Гагиев заявил, что не считает себя виновным и не имеет отношения к заказным убийствам, а обвинению не удалось доказать его вину, предъявленные мотивы, по его мнению, ничем не подтверждаются. Прокурор во время прений сторон попросил для Гагиева пожизненное заключение.

По данным следствия, в 2004 году Гагиев создал на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии преступное сообщество, в состав которого вошли не менее 50 человек. Не позднее ноября 2012 года Гагиев создал в Северной Осетии три банды, которые стали структурными подразделениями возглавляемого им преступного сообщества. С 2012 по 2013 год по указанию Гагиева участники его банды в Северной Осетии убили шесть человек, включая заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева.

В начале августа Второй Западный окружной военный суд в Москве назначил наказание от 12 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения 12 участникам ОПГ. Уголовное дело в их отношении рассматривалось военным судом с конца 2018 года.

О деятельности ОПГ

Всего на счету участников банд 49 эпизодов преступной деятельности на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии, а также 60 убийств, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов. К настоящему времени 24 члена преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному заключению. В отношении 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассмотрено судом, 7 объявлены в международный розыск, еще 7 убиты по указанию Гагиева в результате внутренних конфликтов с 2010 по 2014 год.

Гагиев скрывался от следствия, в 2014 году он был объявлен в международный розыск, а год спустя задержан на территории Вены. В 2018 году Австрия выдала его России.