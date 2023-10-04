Подрядчик монтажа новогодней елки в Красноярске выплатил 1 млн рублей за подкуп

За взятку он получил вне конкуренции доступ к контрактам на 42 млн

КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Компания "Сибирский теплый дом", выступившая подрядчиком монтажа и демонтажа главной новогодней елки в Красноярске, выплатила штраф в 1 млн рублей за подкуп при проведении конкурса на выполнение этих работ. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"Подрядчик "Татышев-парка" оплатил штраф в 1 млн рублей. За подкуп руководства парка он получил вне конкуренции доступ к крупным контрактам на 42 млн рублей", - сообщает ведомство.

В июле 2021 года руководство муниципального парка начало поиск для организации монтажа и демонтажа главной новогодней елки Красноярска, устанавливаемой на острове Татышев. Сумма контракта составила 42 млн рублей. Директор компании предложил руководителю парка вознаграждение в 200 тыс. рублей за помощь для победы в конкурсе. Для участия в конкурсе привлекли подставные фирмы, а руководство парка помогли в составлении аукционной документации.

За незаконный подкуп фирма получила штраф и лишилась права участвовать в аукционах сроком на два года.

Экс-директор парка Сергей Васильев, который руководил парком с марта 2021 по октябрь 2022 года, стал фигурантом уголовного дела за получение взятки от компании "Сибирский теплый дом".