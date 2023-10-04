Жительницу Югры подозревают в организации незаконной легализации 92 мигрантов

Возбуждено уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 октября. /ТАСС/. Уголовное дело об организации незаконной миграции возбудили в отношении 31-летней жительницы города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа, которая за 17 дней незаконно легализовала 92 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Жительница Нижневартовска подозревается в организации незаконной миграции. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, женщина заключала фиктивные трудовые договора с одной из организаций Нижневартовска за денежное вознаграждение. За 17 дней ей удалось легализовать 92 человек. Подозреваемая ранее уже была судима за кражу.