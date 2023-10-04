В Югре в отношении юноши возбудили дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма

В ходе проверок в зданиях ничего опасного силовики не обнаружили

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Урай Ханты-Мансийского автономного округа после того, как после ссоры со знакомой он от ее имени заявил о якобы заминированном административном здании. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Югре.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Урая. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый через электронную почту отправил ложное сообщение о якобы готовящемся акте терроризма. При этом он его подписал именем своей несовершеннолетней знакомой, с которой ранее у него произошла ссора. Остальные детали в СУ СК РФ не раскрывают. При этом, по данным ряда СМИ и Telegram-каналов, юноша отправил свое сообщение в администрацию Урая и в несколько других учреждений, в котором заявил о якобы их минировании. В ходе проверок в зданиях ничего опасного силовики не обнаружили.