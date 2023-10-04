В ДНР командира роты ВСУ заочно приговорили к 26 годам за приказ об убийстве гражданского

В пресс-службе СК РФ сообщили, что собранные ведомством доказательства признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения приговора Александру Чоловскому

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Верховный суд ДНР признал виновным и заочно приговорил к 26 годам лишения свободы командира роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Чоловского за приказ об убийстве гражданского мужчины в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Вынесен заочный приговор командиру роты ВСУ, отдавшему приказ об убийстве гражданского мужчины в Мариуполе. Доказательства, собранные СК России, признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения приговора командиру роты батальона морской пехоты ВСУ Александру Чоловскому. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" и ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года личный состав 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ располагался на позициях, оборудованных в Мариуполе. Чоловский приказал нести боевое дежурство наводчику пулемета Кротовскому и командиру отделения Христюку в поселке Волонтеровка в черте города. В один из дней Кротовский и Христюк увидели гражданский легковой автомобиль, в салоне которого находился невооруженный мужчина. Они доложили об этом Чоловскому, который в нарушение норм международного права отдал приказ об убийстве водителя.

"Полагая, что находящийся в автомобиле мужчина поддерживает специальную военную операцию, содействует ВС РФ и занимает пророссийские позиции, исполняя приказ Чоловского, Кротовский первым открыл огонь из автомата Калашникова, в результате чего автомобиль остановился, а его водитель покинул салон машины. После этого Христюк проследовал за потерпевшим и с близкого расстояния совершил его убийство", - отмечает пресс-служба.

Суд заочно приговорил Чоловского к 26 годам в колонии строгого режима. Ранее Кротовский был приговорен к 22 годам колонии строгого режима. По предварительным данным, Христюк скончался вскоре после совершения преступления.