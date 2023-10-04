Авиарейс из Нижнего Новгорода в Египет задерживается почти на сутки

На рейс зарегистрированы более 200 пассажиров

ТАСС, 4 октября. Авиарейс из Нижнего Новгорода в Шарм-эш-Шейх, на который зарегистрированы более 200 пассажиров, задерживается почти на сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"Вылет рейса № UY 707 сообщением Нижний Новгород - Шарм-эш-Шейх (авиакомпания "Almasria") перенесен на 01:00 5 октября. В гостиницах "Русский каптал" и "Автозаводская" размещены 117 пассажиров, организовано предоставление других услуг в соответствии с федеральными авиационными правилами", - говорится в сообщении.

По информации транспортной прокуратуры, 4 октября произошла задержка рейса Нижний Новгород - Шарм-эш-Шейх. Вылет рейса сначала был перенесен с 02:05 на 09:55 по причине позднего прибытия самолета. Затем вылет откладывался еще несколько раз. В аэропорт выезжал помощник регионального транспортного прокурора.