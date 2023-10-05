На Камчатке предприниматель незаконно приобрел 30 слитков из драгметаллов

Его оштрафовали на 100 тыс. рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 октября. /ТАСС/. Незаконный оборот крупной партии золота и серебра стоимостью свыше 7,5 млн рублей пресечен на Камчатке, к ответственности привлекут предпринимателя, который незаконно приобрел 30 слитков из драгметаллов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю.

"По данным экспертизы, в изъятых 30 слитках и гранулах общая масса химического чистого золота превышает 2 кг, серебра - 300 г. Их общая стоимость составляет свыше 7,5 млн рублей. В ходе следствия гражданин полностью признал вину и раскаялся. Кроме того, он сделал пожертвование в детский дом. Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края расценил это как заглаживание причиненного преступлением вреда и постановил назначить предпринимателю меру в виде судебного штрафа в размере 100 тыс. рублей. Изъятые золото и серебро по решению суда обращены в доход государства", - говорится в сообщении ведомства.

Следствием установлено, что в ноябре 2022 года бизнесмен приобрел 30 слитков и гранул, состоявших из сплавов на основе природного рассыпного золота и серебра, и поместил на хранение в офис своей финансовой организации. Государственной регистрации и лицензии, необходимых для совершения сделок с драгоценными металлами и их хранения, у него не имелось.

Уточняется, что ранее уголовное дело по аналогичной статье расследовалось в регионе более 10 лет назад.