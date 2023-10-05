Гендиректор "Аврора-строй" Ищенко не признал вину по делу о злоупотреблении полномочиями

Как сообщила пресс-служба судебной системы Приморского края, стороны также представили доказательства по делу, были оглашены показания свидетелей, двух потерпевших и специалиста

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Гендиректор компании "Аврора-строй" и бывший кандидат в губернаторы Приморского края Андрей Ищенко на заседании по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями не признал вину, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края в Telegram-канале.

"В судебном заседании 4 октября государственный обвинитель изложил предъявленное Ищенко А. С. обвинение. Подсудимый вину не признал", - говорится в сообщении. Уточняется, что стороны также представили доказательства по делу, были оглашены показания свидетелей, двух потерпевших и специалиста.

Уголовное дело по обвинению Ищенко в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), поступило в Первомайский районный суд Владивостока 4 июля.

14 августа Первомайский районный суд Владивостока назначил Ищенко наказание в виде шестилет лишения свободы за мошенничество с деньгами дольщиков.

В 2018 году Ищенко был участником второго тура выборов губернатора Приморского края, после которого он и действовавший врио губернатора Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушениях закона, а краевой избирком признал результаты выборов недействительными. Ищенко стал единственным участником сентябрьской кампании, кто заявил об участии в повторных выборах, но крайком КПРФ отказался выдвигать его кандидатом от партии.