Белгородскую область за сутки обстреляли около 70 раз со стороны ВСУ

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет

ТАСС, 5 октября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки обстреляли Белгородскую область около 70 раз, в том числе 36 снарядов выпустили из реактивной системы залпового огня (РЗСО) "Град" по селу Борки в Валуйском районе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе по селу Борки выпущено 36 снарядов из РСЗО "Град", по селу Песчанка - три артиллерийских снаряда, по селу Новопетровка - четыре минометных снаряда, по селу Вериговка и хутору Дубровка - восемь и семь артиллерийских снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Гладков добавил, что в Шебекинском городском округе по Мурому выпущено два минометных снаряда, с беспилотника сброшено два осколочных боеприпаса, также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе, пострадавших нет, поврежден один из инфраструктурных объектов связи. Под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка: зафиксировано пять прилетов, пострадавших и разрушений нет. В селе Середа с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас, обошлось без последствий.

"В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка - зафиксировано два прилета. Пострадавших и разрушений нет. После работы ПВО в селе Шишино выявлены следующие повреждения: в одном из частных домовладений выбиты окна, посечены четыре автомобиля. Также в селе Севрюково поврежден один автомобиль", - написал губернатор региона.

Как уточнил Гладков, в Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Плотвянка - установлено два прилета, а в Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая посажены два беспилотника противника, также нет пострадавших и разрушений.

Он также сообщил об обстреле поселка Шебекинский.

"Под обстрел ВСУ попал поселок Шебекинский Шебекинского горокруга. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в частный жилой дом, еще в четырех домовладениях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Также повреждены линия электропередачи и автобус, который стоял рядом с домом", - написал он.

Гладков добавил, что оперативные и аварийные службы работают на месте, ведется подомовой обход территорий.