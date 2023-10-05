5 октября, 07:28
Военная операция на Украине

Под Херсоном за сутки уничтожили три лодки ВСУ, миномет и станцию РЭБ

Представитель оперативных служб региона сообщил, что на каховском направлении уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом

ГЕНИЧЕСК, 5 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки 3 лодки с 12 украинскими бойцами, миномет калибром 120 мм и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены 3 лодки ВСУ в районе острова Антоновский, потери ВСУ в живой силе: 12 погибших. [Также уничтожен] 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Ольговка, потери ВСУ в живой силе: 5 погибли; 2 ранены; [подбита] станция РЭБ в районе населенного пункта Садовое", - сказал он.

В островной зоне уничтожена позиция ВСУ с 4 военнослужащими, еще 5 ранены. На каховском направлении - гаубица Д-30 с боекомплектом. 

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