Суд приговорил ростовского экс-депутата к штрафу за мошенничество с квартирами для сирот

Сумма штрафа составила 400 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 октября. /ТАСС/. Семикаракорский районный суд Ростовской области приговорил экс-депутата регионального заксобрания к штрафу в 400 тыс. рублей по делу о мошенничестве с квартирами для детей-сирот и освободил от наказания из-за истечения срока давности дела. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"5 октября 2023 года в Семикаракорском районном суде Ростовской области оглашен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Михаила Сапрыкина. Сапрыкин М. Ю. признан виновным <…> ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей. <…> Сапрыкин освобожден от наказания ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2014 году Сапрыкин, будучи гендиректором "Российской теплоэнергетической компании", заключил муниципальные контракты с администрацией Семикаракорского района на участие в долевом строительстве трех многоквартирных домов для передачи 12 квартир детям-сиротам. Общая стоимость работ по контрактам составила свыше 9 млн рублей. Далее обвиняемый заключил договор на меньшую стоимость строительства домов со сторонней организацией и изменил требования к качеству объекта. В результате в строительстве домов были допущены нарушения и несоответствия.

Приговор не вступил в законную силу.