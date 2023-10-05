В ДНР мужчина получил ранения при подрыве на взрывоопасном предмете

У пострадавшего осколочное ранение голени, сообщили в администрации Старобешевского района

ДОНЕЦК, 5 октября. /ТАСС/. Мужчина ранен в результате подрыва на взрывоопасном предмете (ВОП) в населенном пункте Коммунаровка Старобешевского района ДНР. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

"В Коммунаровке Старобешевского района на улице Степной в результате детонации ВОП ранен мужчина 1958 года рождения", - сообщили в оперативных службах.

В районной администрации информировали ТАСС, что у пострадавшего осколочное ранение голени. Мужчине оперативно оказали медицинскую помощь, его состояние удовлетворительное.

На месте взрыва ведутся следственные мероприятия.