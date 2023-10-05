В училище Хомса в момент атаки беспилотника находился министр обороны Сирии

По данным телеканала Al Ekhbaryia, большинство жертв и пострадавших - родственники сирийских военных, которые были приглашены в училище

БЕЙРУТ, 5 октября. /ТАСС/. Вице-премьер, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас принимал участие в церемонии выпуска курсантов из военного училища в Хомсе в момент удара беспилотника по этому учебному заведению. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Аl Hadath со ссылкой на очевидцев.

По его сведениям, выпуск был приурочен к 50-й годовщине арабо-израильской войны 1973 года.

Сирийские СМИ пока не подтвердили такой информации. В переданном агентством SANA заявлении Минобороны арабской республики говорится, что в нападении участвовало несколько беспилотников.

"Террористические группировки, поддерживаемые из-за рубежа, совершили новое кровавое преступление против сирийского народа, - отмечается в тексте. - Жертвами атаки беспилотников стали члены семей сирийских военных, женщины и дети, пострадали десятки человек, в том числе курсанты училища".

Точных данных о погибших и пострадавших ведомство не приводит.

По сведениям Al Hadath, число погибших выросло с 4 до 11 человек, ранены более 30.