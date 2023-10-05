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Военная операция на Украине

В Курской области заявили, что при обстреле Рыльска повреждения получили более 30 домов

Под удар также попали здания административного колледжа, общежития и ветеринарной службы

КУРСК, 5 октября. /ТАСС/. Более 30 жилых домов, в том числе один многоквартирный, а также здания административного колледжа, общежития и ветеринарной службы получили повреждения при обстреле кассетными боеприпасами города Рыльска в Курской области со стороны Украины, сообщила пресс-служба правительства региона.

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"Сегодня утром город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. Специалисты провели обследование повреждений 29 частных домовладений и одного многоквартирного дома. Осколками посечены здания административного колледжа, общежития и ветеринарной службы. В домах выбиты окна, в 10 из них пробиты крыши, в 5 зданиях повреждены фасады и в 16 - заборы", - говорится в распространенном сообщении.

Также, по уточненным данным, в результате обстрела в Суджанском районе без электроснабжения остаются около 6 тыс. человек.

Аварийные бригады планируют закончить восстановительные работы к вечеру. 

Теги:
УкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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