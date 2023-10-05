В Москве 30 человек доставили в полицию после конфликта из-за аренды в БЦ

Инцидент произошел из-за ограничения доступа в арендуемое помещение

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Имущественный спор произошел между арендатором и арендодателем в бизнес-центре "Дмитровский" на Бутырской улице на северо-востоке Москвы. В полицию была доставлена группа людей для разбирательства, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В пресс-службе рассказали ТАСС, что 3 октября в полицию поступило сообщение о противоправных действиях в бизнес-центре на Бутырской улице. "Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что между арендатором и арендодателем возник имущественный спор, в ходе которого одна из сторон осуществила вынос своего имущества. Полицейские задержали группу граждан, которые были доставлены для разбирательства в территориальный отдел МВД", - сказал собеседник агентства. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что, по предварительным данным, в полицию для разбирательства были доставлены около 30 человек. Инцидент произошел в связи с ограничением доступа в арендуемое помещение. "По словам одной из сторон конфликта, для того, чтобы забрать оборудование и имущество, привлекались рабочие, которые захотели скрыть личности и были в балаклавах", - добавил представитель правоохранительных органов.