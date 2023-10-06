6 октября, 06:31

В Австралии разбился одномоторный самолет

Один человек погиб

СИДНЕЙ, 6 октября. /ТАСС/. Одномоторный пятиместный самолет разбился недалеко от столицы Австралии Канберры. По меньшей мере один человек погиб в результате крушения. Об этом сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

По данным ведомства, одномоторный самолет Cirrus SR22 вылетел из аэропорта Канберры около 15:00 по местному времени (09:00 мск), однако на шестой минуте полета воздушное судно упало и загорелось. "Экстренные службы находятся на месте авиакатастрофы со смертельным исходом. Место происшествия оцеплено, и сотрудники полиции <…> пытаются выяснить сколько пассажиров было на борту самолета", - указано в заявлении.

Также сообщается, что пока у полиции нет никаких дополнительных данных о владельце воздушного судна и подробностей о полете. Австралийское бюро транспортной безопасности (ATSB) начало расследование по факту происшествия. 

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