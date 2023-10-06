В ДТП в Курской области пострадали три человека

Авария произошла на 20-м км автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев

КУРСК, 6 октября. /ТАСС/. Три пассажира получили травмы при столкновении автобуса ПАЗ с автомобилем МАN с полуприцепом в Железногорском районе Курской области, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.

"В результате ДТП получили травмы пассажиры автобуса: мужчины 1972 и 1995 годов рождения, а также женщина 1975 года рождения. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего, после чего действиям участников будет дана правовая оценка", - сказали в пресс-службе.

Столкновение автобуса ПАЗ с автомобилем МАN с полуприцепом произошло на 20-м км автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев в Железногорском районе Курской области.