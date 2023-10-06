В Оренбуржье осудили четырех человек по делу о массовом отравлении алкоголем

Им назначили от 8 лет до 9,5 года колонии общего режима

ТАСС, 6 октября. Суд в Оренбургской области признал четырех человек виновными по делу о гибели людей в результате отравления суррогатным алкоголем. Им назначили от 8 лет до 9,5 года колонии общего режима, сообщила пресс-служба Советского районного суда города Орска.

"В Советском районном суде города Орска оглашен приговор в отношении Алиева С. Р. о., Алиева П. Р. о., Гулиева Р. Х. и Юсупова А. Ж., обвиняемых в производстве, хранении и перевозке в целях сбыта, а также сбыте алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть жителей области в 2021 году", - сообщили в суде.

Суд назначил двум мужчинам по 9 лет лишения свободы, третьему - 9,5 года, четвертому - 8 лет. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима. Кроме того, с одного из осужденных взыскали 1 млн рублей, с остальных - по 1,5 млн рублей в пользу потерпевших в счет компенсации морального вреда.

В 2021 году в результате отравления контрафактным алкоголем умерли 36 человек, тяжкий вред здоровью получили три человека, легкий - 17. Как сообщалось ранее, тогда следователи и полицейские обнаружили два склада и пункт производства, было изъято около 3 тыс. л спиртосодержащей жидкости. По факту происшествия было возбуждено несколько уголовных дел, объединенных в одно производство.