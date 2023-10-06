Они нанесли на него оскорбительную надпись, сообщил председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович

КИШИНЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Вандалы в Молдавии нанесли оскорбительную надпись на памятник советским солдатам у села Руска Хынчештского района. Об этом сообщил председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

"В очередной раз негодяи осквернили мемориал в честь воинов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии", - написал Петрович на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Подобные акты вандализма в Молдавии происходят регулярно после того, как к власти в республике пришли проевропейские партии. Только в сентябре вандализму подверглись два памятника Владимиру Ленину в разных населенных пунктах. Они уже были приведены в порядок местными жителями.

С памятниками Великой Отечественной войны здесь призывают бороться и некоторые политики от правящей Партии действия и солидарности, которые выступают за вхождение республики в состав Румынии. Вандалов еще ни разу не удавалось задержать полиции. Ранее МИД РФ неоднократно выражал озабоченность в связи с подобными инцидентами в Молдавии.