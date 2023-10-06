Россия завела уголовные дела против 200 иностранных наемников, воевавших на Украине

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что виновные в преступлениях понесут за них ответственность

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ открыл уголовные дела по статье о наемничестве против 200 иностранных граждан, воевавших на стороне Украины, из более чем 30 стран. Об этом говорится в выступлении посла МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Киева Родиона Мирошника на специальном мероприятии в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

"В отношении 200 иностранных граждан более чем из 30 государств, в том числе Австралии, Аргентины, Бельгии и других стран, открыты уголовные дела по статье о наемничестве", - указал дипломат, текст его речи опубликован на сайте российского дипведомства. Он также отметил, что на основе собранных Следственным Комитетом РФ доказательств суды ДНР и ЛНР очно и заочно приговорили к длительным срокам заключения, в том числе к пожизненным, более 100 украинских боевиков за выполнение преступных приказов и убийство мирного населения.

Мирошник подчеркнул, что виновные в преступлениях понесут за них ответственность. "Даже в сложнейших условиях проведения специальной военной операции мы не намерены выходить за рамки правового поля. Соблюдение норм международного гуманитарного права является для нас приоритетом", - заключил он.