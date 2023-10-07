В Приморье в ДТП погибли три человека

Еще один пострадал

ВЛАДИВОСТОК, 7 октября. /ТАСС/. Три человека, в том числе 11-летний ребенок, погибли, еще один пострадал в дорожной аварии в Приморье, сообщила пресс-служба УГИБДД по Приморскому краю.

Авария произошла вечером 6 октября на 650-м км автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток в Михайловском районе. 56-летний водитель среднетоннажного грузовика Isuzu Forward с 16-летним водительским стажем двигался со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. При выполнении обгона, не убедившись в безопасности маневра, мужчина выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Auris. Произошло возгорание легкового автомобиля.

"В результате трое участников происшествия погибли на месте ДТП: это 42-летняя водитель и двое пассажиров Toyota Auris (женщина 36 лет и 11-летний ребенок). Водитель Isuzu Forward госпитализирован с ушибом грудной клетки и травмой живота", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водителя грузового автомобиля в этом году четыре раза привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Автоавария произошла в темное время суток на сухом асфальтобетонном покрытии без видимых повреждений.

По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).