7 октября, 08:28
Военная операция на Украине

В результате обстрела ВСУ левобережья Херсонской области ранен мирный житель

Он получил осколочные ранения средней тяжести

ГЕНИЧЕСК, 7 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли Алёшки на левом берегу Днепра в Херсонской области, ранен мирный житель, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

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"В результате обстрела населенного пункта Алёшки один мирный житель получил осколочные ранения средней тяжести", - сказал он.

В течение ночи по населенным пунктам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Алёшки и Раденск украинские войска выпустили в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии.

"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенному пункту Крынки 25 снарядов, по населенному пункту Алёшки 16 снарядов, по населенному пункту Новая Збурьевка 11 снарядов, по населенному пункту Днепряны 7 снарядов, по населенному пункту Казачьи Лагеря 6 снарядов", - добавил он. 

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