В Хакасии изъяли около 4 тонн контрафактного спирта

Следственное управление УМВД России по Абакану возбудило уголовное дело

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Полицейские в Республике Хакасия изъяли около 4 тонн нелегального спирта на 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"В одном из помещений, расположенных на улице Кирпичной в Абакане, выявлен склад с немаркированной спиртосодержащей жидкостью. Полицейскими изъято около 4 тыс. литров нелегального спирта, разлитого по канистрам, на общую сумму более 2 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, владелец продукции из Абакана планировал продавать спирт на территории республики и Красноярского края. Следственным управлением УМВД России по Абакану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).