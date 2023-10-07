7 октября, 10:05

В Хакасии изъяли около 4 тонн контрафактного спирта

Следственное управление УМВД России по Абакану возбудило уголовное дело

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Полицейские в Республике Хакасия изъяли около 4 тонн нелегального спирта на 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"В одном из помещений, расположенных на улице Кирпичной в Абакане, выявлен склад с немаркированной спиртосодержащей жидкостью. Полицейскими изъято около 4 тыс. литров нелегального спирта, разлитого по канистрам, на общую сумму более 2 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, владелец продукции из Абакана планировал продавать спирт на территории республики и Красноярского края. Следственным управлением УМВД России по Абакану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). 

Теги:
РоссияХакасия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация