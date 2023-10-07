В Екатеринбурге установили участников массовой драки подростков

Полиция также изъяла пистолет, который был применен в ходе конфликта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Полиция установила восьмерых участников массовой драки подростков в Екатеринбурге, а также изъяла пистолет, который был применен в ходе конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"Сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних УМВД по Екатеринбургу и территориального ОВД изъяли пневматический пистолет, который предположительно применялся в ходе конфликта между подростками накануне в областном центре, а также установили восемь несовершеннолетних участников [этого конфликта]", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура региона сообщала, что проводит проверку по факту нападения группы подростков на школьника в центре города. В местных СМИ сообщали, что толпа подростков избила школьника, при этом один из нападавших выстрелил в него из пневматического оружия. Пострадавший был госпитализирован.

Горелых уточнил, что правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, уже проанализированы записи уличных камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы и законные представители участников инцидента.

"В городскую комиссию по делам несовершеннолетних из ОВД направлена информация для принятия мер реагирования в отношении молодых людей и их законных представителей. С целью недопущения подобных ЧП в дальнейшем представители МВД уже посетили с профилактической работой образовательные организации, где обучаются тинэйджеры. <...> Лишь чудом никто из участников не получил в ходе драки тяжких увечий и не погиб. <...> Ситуация находится на контроле у руководства городского УМВД", - рассказал Горелых.