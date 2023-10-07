Непогода привела к нарушению электроснабжения более 630 населенных пунктов Белоруссии

В устранении последствий задействованы 72 аварийные бригады и 69 единиц техники

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Шквалистый ветер привел к нарушению электроснабжения в более чем 630 населенных пунктах Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба государственного производственного объединения "Белэнерго".

"7 октября по территории страны проходит циклон со шквалистым ветром. В течение дня электроснабжение было восстановлено в 340 населенных пунктах. Последствия непогоды наиболее ощутимы в Минской, Гродненской и Витебской областях, - говорится в сообщении. - По данным на 17:00 перебои в электроснабжении зафиксированы в 296 населенных пунктах".

В устранении последствий непогоды задействованы 72 аварийные бригады и 69 единиц техники. Работы затрудняют упавшие на линии электропередачи деревья и ветки.