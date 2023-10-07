7 октября, 17:40,
обновлено 7 октября, 17:55
Военная операция на Украине

Глава Истры заявила, что уничтоженный БПЛА нес на себе взрывчатку

Масса взрывчатого вещества, находившегося в контейнере, составляла 10 кг

ТАСС, 7 октября. Беспилотный летательный аппарат, сбитый средствами ПВО над территорией городского округа Истра, нес на себе взрывчатое вещество.

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Об этом сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.

"В рамках поисково-следственных мероприятий, проводимых в лесу на территории падения обломков БПЛА, был обнаружен контейнер, который крепится к беспилотнику для несения взрывоопасных элементов", - написала Витушева в своем Telegram-канале.

Она отметила, что масса взрывчатого вещества, находившегося в контейнере, составляла 10 кг в тротиловом эквиваленте.

Как сообщила глава городского округа, контейнер со взрывчатым веществом был уничтожен в результате "направленного подрыва штатных средств взрывания" саперной группой, прибывшей на место. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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