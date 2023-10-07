Глава Истры заявила, что уничтоженный БПЛА нес на себе взрывчатку

ТАСС, 7 октября. Беспилотный летательный аппарат, сбитый средствами ПВО над территорией городского округа Истра, нес на себе взрывчатое вещество.
Об этом сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.
"В рамках поисково-следственных мероприятий, проводимых в лесу на территории падения обломков БПЛА, был обнаружен контейнер, который крепится к беспилотнику для несения взрывоопасных элементов", - написала Витушева в своем Telegram-канале.
Она отметила, что масса взрывчатого вещества, находившегося в контейнере, составляла 10 кг в тротиловом эквиваленте.
Как сообщила глава городского округа, контейнер со взрывчатым веществом был уничтожен в результате "направленного подрыва штатных средств взрывания" саперной группой, прибывшей на место.