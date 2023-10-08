8 октября, 11:00,
обновлено 8 октября, 11:38
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил об убийстве украинскими экстремистами 22 жителей Снигиревки

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

По словам губернатора Херсонской области, убийства совершили члены одной из украинских националистических организаций

ГЕНИЧЕСК, 8 октября. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об убийстве украинскими экстремистами 22 мирных жителей Снигиревки.

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"Сегодня были опубликованы сообщения об убийствах украинскими экстремистами в сентябре этого года 22 мирных жителей города Снигиревки Херсонской области. Не доверять этой информации нет оснований: для киевского режима это обычная практика", - написал Сальдо в Telegram-канале.

По словам херсонского губернатора, убийства в Снигиревке совершили члены одной из украинских националистических организаций. "Режим отдал репрессии на откуп неонацистам. Однако вина за убийства мирных людей ложится не только на палачей-исполнителей. Главари режима несут еще большую ответственность", - подчеркнул Сальдо.

Губернатор напомнил, что аналогичное преступление произошло в Снигиревке в ноябре 2022 года. Тогда, по его словам, члены украинских вооруженных формирований убили более 20 граждан, заподозренных в симпатиях к России. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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