Два острова Курильской гряды лишились связи из-за повреждения подводного кабеля

На период восстановления подводной линии услуги связи будут предоставляться с помощью альтернативных каналов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Повреждение подводного волоконно-оптического кабеля оставило без связи жителей островов южной группы Курильского архипелага - Кунашир и Шикотан (Сахалинская область). Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Накануне было зафиксировано повреждение подводного волоконно-оптического кабеля между Итурупом и Кунаширом. Это привело к ограничению предоставления услуг связи на островах Кунашир и Шикотан. Областные власти незамедлительно взяли на особый контроль все вопросы, связанные со скорейшей ликвидацией последствий аварии", - говорится в сообщении.

По информации правительства региона, сахалинские власти совместно с операторами связи провели экстренное совещание, на котором выработали необходимые решения для задействования альтернативных каналов предоставления коммуникационных услуг курильчанам на период восстановления подводной линии. В частности, операторы связи должны в максимально сжатые сроки организовать спутниковые каналы, чтобы восстановить оказание услуг голосовой связи в полном объеме. В первую очередь будет восстанавливаться доступ в интернет для социально значимых объектов - больниц, школ и других учреждений.