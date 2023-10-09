9 октября, 08:31

В Псковской области из-за урагана без электричества остались 6,9 тыс. человек

Наибольшее число отключений зафиксировали в Псковском, Себежском, Гдовском и Струго-Красненском районах

ПСКОВ, 9 октября. /ТАСС/. Порядка 6,9 тыс. человек в Псковской области остались без электроснабжения из-за ураганного ветра, который прошел по территории региона в минувшие выходные. Наибольшее число отключений электричества зафиксировали в четырех муниципалитетах, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

"Порядка 6,9 тыс. жителей Псковской области остаются без электроснабжения из-за сильного ветра, который проходил на территории региона на протяжении минувших выходных дней. Больше всего отключений зафиксировано на территории Псковского, Себежского, Гдовского и Струго-Красненского районов", - сказала собеседница агентства.

Днем в Пскове плюс 6 градусов, но к ночи ожидаются дожди и похолодание до минус 2 градусов. По данным пресс-службы регионального правительства, электроснабжение восстанавливают 86 бригад численностью 244 человека. Помогают псковским специалистам прибывшие на помощь бригады из Карелии и Вологды. 

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