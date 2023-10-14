В ДТП в Астраханской области погиб ребенок

Прокурор области Сергей Фрост поставил на личный контроль ход проверки

АСТРАХАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Два легковых автомобиля и один грузовик столкнулись на трассе в Ахтубинском районе Астраханской области, в результате чего погиб ребенок, есть пострадавшие, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"На автомобильной дороге вблизи хутора Камнев и села Капустин Яр Ахтубинского района в результате столкновения двух легковых автомобилей и одного грузового погиб несовершеннолетний, есть пострадавшие. Обстоятельства случившего выясняются", - сказали в пресс-службе.

Прокурор области Сергей Фрост ход процессуальной проверки по факту ДТП поставил на личный контроль.