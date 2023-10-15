15 октября, 15:13

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии произошел пожар

В МЧС республики сообщили об отсутствии пострадавших

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Подразделения МЧС Белоруссии ликвидировали пожар на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщила пресс-служба спасательного ведомства.

"По прибытии к месту вызова наблюдалось задымление из насосной комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Пожар ликвидирован в 15:56. Его причина устанавливается. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Информации о площади возгорания и возможных выбросах опасных веществ не приводится.

ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" является одним из двух нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии. Расположенный в промышленной зоне Мозыря в 15 км от жилых массивов НПЗ производит широкий ассортимент нефтепродуктов, в том числе различные марки бензина, дизельное топливо, топочный мазут, дорожный битум, сжиженные углеводородные газы, техническую серу, керосин и бензол. 

Теги:
Белоруссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация