В Ростове-на-Дону мужчина ограбил магазин сотовой связи

Нападавшего ищет полиция

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 октября. /ТАСС/. Разбойное нападение на магазин сотовой связи произошло в Ростове-на-Дону. Полиция ищет нападавшего, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"Поступило сообщение о разбойном нападении в одном из магазинов сотовой связи города. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, конструктивно схожим с пистолетом, сотруднице магазина, похитил крупную сумму денег, а также мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что мужчина, чье лицо скрывала маска, украл не менее 20 мобильных телефонов и 3 млн рублей.

В региональном ГУ МВД уточнили, что полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на установление и задержание фигуранта, и устанавливают все обстоятельства случившегося.